Son dakika! İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Son dakika habere göre CEYDA ÖLÜ BULUNDU, VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA CAM KESİĞİ TESPİT EDİLDİİZMİR'in Bornova ilçesinde, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştıkları ileri sürülen arkadaşı Serkan D.'nin (28) evinde ölü bulundu.

CEYDA ÖLÜ BULUNDU, VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA CAM KESİĞİ TESPİT EDİLDİ

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştıkları ileri sürülen arkadaşı Serkan D.'nin (28) evinde ölü bulundu. Kolu koltuk altıdan kesik ve vücudunda cam kesikleri bulunan Yüksel'in ölümüyle ilgili evde bulunan arkadaşı Serkan D., gözaltına alındı.

Dün saat 01.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine söz konusu eve giden polis ekipleri, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'in kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun koltuk altından kopma derecesinde kesildiği ve vücudundan cam kesikleri olduğu belirledi. Oda kapısındaki buzlu camın kırık olmasından Yüksel'in kapıya çarparak ya da itilme sonucu yaralanmış olabileceği üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki 400 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan D.'yi gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serkan D.'nin polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını belirtip, "Önce Alsancak semtindeki bir eğlence mekanında alkol aldık. Sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum" dedi. Serkan D.'nin, ifadesinde Yüksel'in yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA