Son dakika... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Kendisine para vermeyen kadına levyeyle saldırdı, O ANLAR KAMERADA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ev kadını Sibel Taş (39), evine giren ve kendisinden para isteyen F.K. adlı erkeğin levyeli saldırısına uğradı. Vücudunun değişik yerlerinden ve başından yaralanan Taş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliye çıkarılan F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay anı ise, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gümbet Mahallesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen olayda, müstakil evinde yalnız yaşayan Sibel Taş, kapı zilinin çalması üzerine dışarıya çıktı. Taş'ın kapıyı açması üzerine tanımadığı F.K., eve girdi. Evin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, ikili arasında bir süre konuşma yaşandı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine F.K., sırtına sakladığı levyeyi çıkartarak Sibel Taş'a saldırdı. Taş, vücudunun çeşitli yerlerinden ve başından yaralanırken; şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, başına atılan 15 dikişin ardından taburcu edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirli ekiplerince F.K., aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan F.K., adli kontrol şartı uygulamasıyla serbest bırakıldı.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Yaşadığı şoku üzerinden atlatamadığı görülen Taş, "Arkadaşlarımla yemeğe gidecektik. Zili çalan kişinin arkadaşlarım olduğunu sandım. Kapıyı açtığım kişi benden para istedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Silah veya bıçak çıkaracağını zannettim. Kendimi can havli ile dışarı atmaya çalışırken, arkamdan demir ile kafama vurmaya başladı. Kolumda ve omzumda morluklar oluştu. Başıma çok sayıda dikiş atıldı. Şikayetçi olduğum şahıs yakalandı. Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu kişi aramızda elini kolunu sallayarak geziyor. Benim başıma gelenler başka kadınların başına gelmesin" dedi.

Kıyıköy'de, 'can güvenliği' gerekçesiyle denize girmek yasaklandı, vatandaşlar suya yanındaki dereden giriyor

KIRKLARELİ'nin hafta sonlarında binlerce kişinin denize girmek için akın ettiği Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli turistler denize giremeden geri dönerken, jandarma ve belediye ekipleri plaj çevresinde önlem aldı. Denize giremeyenler ise yanındaki Pabuç Deresi'nden suya girerek serinledi.

Vize'nin Karadeniz kıyısında bulanan tatil beldesi Kıyıköy, hafta sonlarında İstanbul ve Trakya'dan binlerce yerli turistin denize girmek için akınına uğruyor. Bu hafta sonu havanın rüzgarlı olması ve Karadeniz'in yer yer büyük dalgalar yaratması üzerine Kıyıköy Belde Belediyesi, Vize Kaymakamlığı'ndan görüş alarak ortak kararla vatandaşların can güvenliği açısından denize girmesini yasakladı. Plaja da, 'Fırtınalı havalarda dalgalı denize girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela konuldu. Denize giremeyenler ise yanındaki Pabuç Deresi'nden suya girerek serinledi.

Kıyıköy'de denize girmek için gelen vatandaşlara görevliler tarafından denize girmenin fırtına ve dalga nedeniyle yasaklandığı bildirilince, geri dönmek zorunda kaldılar. Jandarma ve belediye ekipleri plaj ve çevresinde önlem aldı. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, alının bu kararın tamamıyla vatandaşların can güvenliği için olduğunu belirterek, "Can güvenliği açısından böyle bir karar aldık. Karadeniz gördüğünüz gibi bir hayli dalgalı bugün. Jandarma karakol komutanımız ve kaymakamımız ile bir istişare yaptık ve can güvenliği açısından denize girmeyi yasakladık. Doğal olarak tepkiler var. Ama dediğim gibi can güvenliği açısından bu kararı aldık. Bende istiyorum bu plaj cıvıl cıvıl olsun, gelen turistlerimiz denize girsin. Gördüğünüzü gibi burada turistlerimize yürüyüş parkuru yaptık. Turistlerimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Kusura bakmasınlar can güvenliği açısından bu hafta denize girmeyi yasakladık .Havalar böyle giderse bu kararı almaya devam edeceğiz. Biz takip ediyoruz, önümüzdeki hafta deniz bu şekil olmayacak ve Kıyıköy belediye plajı gelen misafirlerimize açık olacaktır. Kışın beldemizin nüfusu 2 bin 180 ama hafta sonralı bu rakam 20 bini buluyor. Biz 2 bin 180 kişiye hizmet ettiğimiz personel ile 20 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'DİP AKINTISI ÇOK'

Kıyıköy belediye plajında 2 yıldır cankurtaran olarak görev yapan Kerem Ayan, dalgalı havalarda uyarılara aldırış etmeyenler olduğunu ancak denizin akıntısını anlattıktan sonra ikna olduklarını söyledi. Ayan, " Bu denizin dip ve su üstü akıntısı çok olduğu için insanlara zarar gelmemesi için sahile sokmuyoruz. Zaten belediye olarak her şeyimizi tamamladık, kuleler bitti. Temmuz aylarında deniz böyle oluyor, ara ara düzeliyor. Saatte 27 kilometre karayel esiyor. İnsanlarımızın can güvenliği için sahile almıyoruz. Geliyorlar, 'para verdik biz burada denize gireceğiz' diye bağırıyorlar. Zaman zaman tartışıyoruz. İnsanların kendi canlarını koruması gerekirken tabi bizim de göreviz bu. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

DENİZE GİREMEDİLER

İstanbul'dan arkadaşları Kıyıköy'e gelen Rafiye Solgün, dalga olması nedeniyle denize girişlerine izin verilmediğini bunun da doğru bir karar olduğunu söyledi. Solgün, "İstanbul'dan geldik arkadaşlarla birlikte biraz kafa dinlemek istedik. Fakat çok fazla dalgalı deniz. Jandarma ve belediye ekipleri izin vermiyor denize girmeye. Yerinde bir karar çünkü kocaman dalgalar var . Bizde diğer alternatiflere bakacağız. Çok güzel manzara var arka tarafta onu değerlendireceğiz" dedi.

Ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Hayri Akın ise, "Ailece denize geldik, yoğun bir dalga var. Belediye ve jandarma tarafından sahile giriş yasak. Doğru bir karar tamamıyla can güvenliği için alınmış. Başka alternatiflere bakacağız" diye konuştu.

İş yeri sahibinin sopalarla dövülme anı kamerada

SİİRT'te cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün kent Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen bu kişiler, içlerinden birinin elinde taşıdığı ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı. Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti. Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA