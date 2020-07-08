'
Son dakika... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Son dakika haberleri: Eşinin tehdit ettiği iki çocuk annesi: Ölmek istemiyorum İZMİR'de, Saadet K. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı ancak bir türlü boşanamadığı eşi A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü.

Son dakika... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:45

Eşinin tehdit ettiği iki çocuk annesi: Ölmek istemiyorum

 

İZMİR'de, Saadet K. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı ancak bir türlü boşanamadığı eşi A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Saadet K., "Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.İzmir'de yaşayan ve 21 yıl önce A.K. ile evlenen Saadet K., yaklaşık 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 2 çocuğu bulunan çift için bu sürede mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, iddianame de henüz hazırlanmadı. Saadet K. bu süreçte A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Hem boşanma sürecinin bir an önce noktalanmasını istediğini hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Saadet K., yetkililerden yardım istedi. Saadet K., "Evliliğimizin son 3 senesi şiddetli geçimsizlik şeklinde geçtiği için 2 sene önce boşanma davası açtım. Ancak bu sürede boşanamadım. Eşim mahkemede, 'Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan pişmanım' diyordu. Arada çocuklarımız olduğu için ben de süreci doğru bir şekilde yürütmeye çalıştım. Fakat anladım ki bu sadece bir oyun. Boşanmayarak benden intikam aldığını düşünüyorum. Ancak bu neyin intikamı onu bilmiyorum" dedi.'SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİYORUM'Boşanma sürecinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Saadet K., "Boşanma sürecinden bu yana fiziki ve psikolojik şiddet yaşıyorum. Sadece ben değil, ailem, kardeşlerim ve onların çocukları da yaşıyor. İş hayatım da ciddi bir biçimde etkilendi. Bunun durdurulması için her türlü yola başvurdum ancak hiçbir sonuç alamadım. Yaklaşık 7 aydır sabit olarak kaldığım bir yer yok. Sürekli adres değiştirip kaçıyorum. Fakat yine de psikolojik şiddet bitmiyor. İftira, hakaret ve ölüm tehditleri alıyorum. YüzüAme kezzap atmakla ve öldürmekle tehdit ediyor. Dolayısıyla yapar mı yapamaz mı bilmiyorum ama kendim ve çocuklarımı korumak zorundayım. Hala onun soyadını taşıyorum. Soyadımı geçtim, kendi ismimi bile taşımak istemiyorum. Çünkü ismim ve soy ismimle tüm sosyal hesaplarda yapılan paylaşımlar, atılan iftiralar çok üzücü. Hem ben hem ailem hem de çocuklarım psikolojik destek alıyoruz. Şehir değiştirmek istiyorum" diye konuştu.'BENİM GİBİ BİRÇOK KADIN VAR, ÖLMEK İSTEMİYORUZ'Sesini duyurmak istediğini söyleyen Saadet K., "Ne yazık ki hemen her gün kadın cinayeti haberlerini duyuyoruz. Ben de bunu yaşamak istemiyorum. Her şey bittikten sonra ceza alıp almamasının hiçbir önemi yok. Canımızı korumamız lazım. Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saadet K. röportajSaadet K. yürürken görüntüSaadet K. genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=========================

Tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde berber kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.'nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.'ye ateş açtı. Mermiler, Aytekin K.'nin başına ve göğsüne isabet etti. Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı Teknoloji
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı Ekonomi
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Ozan Güven Demet Akbağ
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Dava Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 16:10:08. #1.15#
title