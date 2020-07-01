Son Dakika: İnternet kafeler açıldı, gençler sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı
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Son Dakika: İnternet kafeler açıldı, gençler sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı

Gelen son dakika haberlerine göre İnternet kafeler açıldı, gençler sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı Mardin'de gençler korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 4 önce kapatılan ve yeni normalleşme süreci ile birlikte bugün tekrar açılan internet kafelerde sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı.

01.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:18

İnternet kafeler açıldı, gençler sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı

MARDİN - Mardin'de gençler korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 4 önce kapatılan ve yeni normalleşme süreci ile birlikte bugün tekrar açılan internet kafelerde sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı.

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla yeni normalleşme dönemine girdi. Bu kapsamda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları yeniden faaliyete geçti. Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde kapanan internet kafeler, yaklaşık 4 ay aradan sonra tekrar açıldı. İnternet kafelere gelen müşteriler ateşleri ölçülüp maskeyle içeri alınmaya başlandı.

Mardin'de gençler kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte internet kafelerin yolunu tuttu. Yaklaşık 4 aydan sonra aynı yerde buluşan gençler sosyal mesafeli bir şekilde oyun oynadı. İşletmeci Emrullah Muratoğlu, eskiden 20 masayla çalıştıklarını ancak korona virüs nedeniyle 10 masayla hizmet verdiklerini söyledi. Muratoğlu, "20 masamız vardı,10 masaya düşürdük. Bundan sonra sosyal mesafe kuralına uyup hijyen kurallarına da dikkat ederek hizmetimizi sürdüreceğiz. Artık eskisi gibi müşterimiz olmayacak ve eskisi kadar çalışamayacağız. Önceden burası çok kalabalık oluyordu ve müşteriler sırada bekliyordu, artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Eksik bilgisayarlarla da çalışmak maliyet olarak zarar getiriyor" dedi.

Uzun aradan sonra internet kafeye geldiğini aktaran müşteri Muhammed Kaya ise internet kafede oyun oynamayı özlediğini söyledi. Kaya, "İnternet kafeleri özledik, evde de bizimkiler derslerden dolayı iyi bakmıyorlardı oyun oynamama. Eskisi gibi arkadaşlarımızla eğlenceli bir şekilde oyun oynayamayacağız. Normalde burada sadece oyun oynamıyoruz, arkadaşlarımızla da sohbet edip vakit geçiriyoruz. Şimdi ise sosyal mesafe gereği masaların eksilmesiyle yan yana oturamayacağız. Eski samimi ortamı pek bulamayacağız" diye konuştu.

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Son Dakika: İnternet kafeler açıldı, gençler sosyal mesafelerini koruyarak oyun oynadı

Kaynak: İHA

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