Son dakika! İnsan Vakfı İdlib'e yardım tırı gönderdi
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Son dakika! İnsan Vakfı İdlib'e yardım tırı gönderdi

20.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:48
Son dakika! İnsan Vakfı İdlib'e yardım tırı gönderdi

Son dakika haberlerine göre İnsan Vakfı, İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderdi.

İnsan Vakfı, İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkını kış aylarının olumsuz etkisinden korumak amacıyla gıda, giyim ve barınma yardımları ulaştırmak için harekete geçildi.

İnsan Vakfı'nın hazırladığı yardım malzemelerinden oluşan tır, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısından geçerek bölgeye ulaşacak ve yardım malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Kurumsal İletişim Yöneticisi Yunus Berk, 2021 kış yardımları kapsamında zor durumda olan İdlib halkının yanında olduklarını belirtti.

Suriye'nin İdlib kentindeki çetin hava koşullarının, mültecilerin hayatını zorlaştırdığına işaret eden Berk, yaşanan sağanak yağmurun İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı düzensiz kampları sular altında bıraktığını, su baskını nedeniyle kaplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Yağışlardan etkilenen İdlibliler için içerisinde gıda, giyim ve temel ihtiyaçlardan oluşan insani yardım tırını gönderdiklerini aktaran Berk, bölgede yapılacak tespitlerin artından ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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