Son dakika! İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

11.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:41
Son dakika! İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

Son dakika gündem haberi: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya ordusunun, isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde 83 sivili öldürdüğünü açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya ordusunun, isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde 83 sivili öldürdüğünü açıkladı.

HRW Afrika Boynuzu Direktörü Laetitia Bader, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de başlattığı operasyon sırasında birçok okul, ev ve hastaneyi tahrip ettiğini, çatışmalarda çocuklar dahil 83 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Etiyopya ordusunun sivil yerleşim yerlerinde ayrım gözetmeksizin bombardıman yaptığını aktaran Bader, "Saldırılar, Tigray'daki sivillerin hayatını paramparça etti ve göç etmelerine neden oldu." dedi.

HRW'ye göre Tigray'da 200 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı ve çatışmalardan kaçarak komşu ülke Sudan'a sığındı.

Etiyopya hükümetine de çağrı yapan Bader, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin Tigray'da inceleme yapmaları için izin vermelerini istedi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, BM bazı mıntıkalarda çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Manço Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:43:44. #1.15#
title