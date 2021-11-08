Son dakika! İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
Son dakika haber: Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hastanelik oldu.
CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen İşçi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düşen F.Ç. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan F.Ç. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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