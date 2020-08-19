Son dakika! İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuzda temkinli yükseldi Son dakika haberleri... Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik azalmaya devam ettiği görüldü.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik azalmaya devam ettiği görüldü.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Temmuz 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, Kovid-19 salgını etkileri altında düşüşler yaşayan, haziranda ise kuvvetli bir geri dönüş gerçekleştiren Bileşik Endeks, geçen ay da artış eğilimini sürdürdü.

Bileşik Endeks, temmuzda 1,16 puan artarak 72,23 puana ulaştı ve üst üste 2 ay artış göstermiş oldu. Temmuz ayındaki bu yükseliş ile Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik azalmaya devam ettiği görüldü.

Faaliyetlerdeki artış temmuzda da devam etti

Haziranda faaliyetlerde görülen sıçrama sonrası temmuzda da önemli bir büyüme yaşandı. Faaliyet Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 2,7 puan daha yükseldi. İktisadi ve sosyal hayata geri dönüşler ile ihracat pazarlarındaki toparlanma sonucu temmuz ayında genele yayılan artış devam etti.

Yurt içi satışlarda ve ihracatta temmuz ayında önemli ölçüde artış yaşandı. Bu artışta pazarların toparlanması etkili oldu. Üretimde de hızlı bir artış gerçekleşti. Tesislerin kullanılan kapasitelerini artırdığı görüldü. Cirolar, temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli ölçüde büyüdü. Tahsilat hızında da sınırlı artış devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen gerileme sonrası inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde hızlı bir toparlanma yaşanmaya başlandı. Bu hızlı toparlanma ile nisan ve mayıs ayı kayıpları önemli ölçüde telafi edildi. Toparlamanın geleceğinin salgına ve ekonomik gelişmelere bağlı olacağı görüldü.

Güven Endeksi'nde sınırlı artış yaşandı

Güven Endeksi, faaliyetlerde görülen büyümeye karşın temmuzda sınırlı ölçüde arttı. Bir önceki aya göre 0,55 puan artan güven seviyesi, haziran ayındaki hızlı toparlanmanın ardından temkinli bir eğilim içine girdi. Güven Endeksi'ndeki bu eğilim, hem Kovid-19 salgınına ilişkin belirsizlikler hem de finansal kırılganlıklardan kaynaklandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende sınırlı iyileşme olurken, inşaat malzemeleri sanayisine güvende de sınırlı artış gerçekleşti. Yurt içi pazarlarda güven temmuz ayında sınırlı ölçüde arttı. Temmuzda en yüksek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

Beklentilerde temkinli döneme girildi

Beklenti Endeksi'nde haziran ayındaki hızlı iyileşmenin ardından temmuzda hız kesildi ve sınırlı bir artış yaşandı. Faaliyetlerdeki önemli artışa rağmen beklentilerde de temkinli bir döneme girildi. Beklenti Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 2 ay üst üste yükseliş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde artış yavaşlarken, alınan ihracat siparişleri temmuzda önemli ölçüde arttı. Gelecek 3 ayın üretim beklentisi de temmuzda kuvvetli ölçüde yükseldi. Beklentilerde temel belirleyici; Kovid-19 salgınının yanı sıra mevcut faaliyetlerdeki iyileşme oldu.

Kovid-19 salgınındaki vaka sayılarının dünyada ve Türkiye'de artış eğilimi içinde olması beklentilerin durağanlaşmasına neden olurken, beklentilerdeki gelişmelerin de bundan sonra bir süre daha Kovid-19 salgınının seyrine ve faaliyetlerine bağlı kalacağı görüldü.

Sert daralmanın ardından genele yayılan iyileşme gerçekleşti

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde 3 ay boyunca yaşanan sert daralmanın ardından haziran ve temmuz aylarında genele yayılan bir iyileşme görüldü. Bununla birlikte güven ve beklentilerdeki temkinli toparlanma hızı, Kovid-19 tedirginliğinin ve finansal kırılganlığa ilişkin endişelerin korunduğunu gösterdi.

Kaynak: AA