Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu
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Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu

07.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:18

Son dakika haber... Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu Konya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç inşaat boşluğunda ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu

KONYA - Konya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç inşaat boşluğunda ölü bulundu.

Olay, merkez Karatay İlçesi Yediler Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Oğuzhan Boylu'yu babası Mehmet Boylu yakınlarıyla beraber aramaya başladı. Mahallelerindeki inşaat halindeki binaya giren gencin yakınları apartman boşluğunda toplanan su birikintisi içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sudan çıkarılan kişinin ailesince aranan genç olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin, inşaat boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi | Kendisinden haber alınamayan genç inşaat boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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