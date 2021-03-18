Son dakika... İnşaat bekçisine cinsel istismardan 4 yıl 2 ay hapis
Son dakika haberine göre KAYSERİ'de 14 yaşındaki P.Y. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşat bekçisi İ.Ç. (60) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de 14 yaşındaki P.Y. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşat bekçisi İ.Ç. (60) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İnşaat bekçisi İ.Ç., 2017 yılında meydana gelen olayda, markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulundu. Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN