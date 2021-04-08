Son dakika! İngiltere yaz aylarında elektrik talebinde artışa hazır
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Son dakika! İngiltere yaz aylarında elektrik talebinde artışa hazır

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Son dakika! İngiltere yaz aylarında elektrik talebinde artışa hazır

Son dakika ekonomi haberine göre İngiltere'de gelecek dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin azaltılmasıyla yaz aylarında artması beklenen elektrik ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılanacağı bildirildi.

İngiltere'de gelecek dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin azaltılmasıyla yaz aylarında artması beklenen elektrik ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılanacağı bildirildi.

İngiliz Ulusal Elektrik Sistem Operatörü (ESO) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de yaz aylarında ekonomik aktivitenin artmasıyla doğru orantılı şekilde, bu dönemde elektrik talebinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 500 megavat artarak 32 gigavata ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomik aktiviteyi azaltması nedeniyle 2020 yılının yaz aylarında ülkenin elektrik talebinin 16,2 gigavat seviyesinde kaldığı bildirildi.

Ülkede salgın nedeniyle 2020 yılının bahar ve yaz döneminde toplam elektrik ihtiyacı yüzde 17 seviyesinde azalmıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 2020 yılında yüzde 9,8 daralan ülke ekonomisinin, 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyüme göstermesini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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