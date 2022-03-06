Son Dakika | İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna savunması Rusya'yı yavaşlatıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Ukraynalıların Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığını ve bu durumun Rus kara birliklerini yavaşlattığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Ukraynalıların geniş çaplı ve güçlü savunma yaptığı ve bu durumun Rusya'yı şaşırttığı belirtildi. Rusya'nın Harkiv, Chernihiv ve Mauripol'de nüfus açısından kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alarak karşılık verdiği ifade edildi. Ukraynalıların, Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığı ve bu durumun Rus kara birliklerinin ilerlemesini yavaşlattığı belirtildi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda yapılan açıklamada ise "Mevcut yaptırımlarımıza ek olarak, tüm G7 ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmaya yönelik ortak kararı da dahil olmak üzere, Rus işletmeleri, bankaları ve bireyleri üzerinde geniş kapsamlı yaptırımlar uygulama" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya