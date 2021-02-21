Son dakika! İngiltere Sağlık Bakanı:   Tüm yetişkinlerin 3'te biri aşılandı
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Son dakika! İngiltere Sağlık Bakanı:   Tüm yetişkinlerin 3'te biri aşılandı

21.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:42
Son dakika! İngiltere Sağlık Bakanı:   Tüm yetişkinlerin 3'te biri aşılandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3'te birinin aşılandığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3'te birinin aşılandığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3'te biri aşılandı. Bu harika bir haber ve daha yapacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 3 yetişkinden birinin ilk Covid aşısını yaptırmış olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Hancock, "Ülkemizi bu virüsten korumak için ulusal çabalarımızda büyük ilerleme kaydediyoruz" dedi. Hancock, aşı uygulamasına dahil olan herkese saygılarını sunarak, Temmuz ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere aşılamayı hedeflediklerini belirtti.


Son dakika! İngiltere Sağlık Bakanı:   Tüm yetişkinlerin 3'te biri aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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