Son dakika... İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton: "PKK, IKBY'de bulunmaması gereken bir terör örgütüdür"

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ile çatışmada hayatını kaybeden Peşmerge için başsağlığı dileyerek, "PKK, IKBY'de (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) bulunmaması gereken bir terör örgütüdür.