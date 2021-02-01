Son dakika... İngiltere, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

Son dakika gündem haberine göre İngiltere, Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin de olduğu sivillere yönelik gözaltıları ve ordunun yönetime el koymasını kınadı.