Son dakika... İngiltere, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı
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Son dakika... İngiltere, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

01.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:30
Son dakika... İngiltere, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

Son dakika gündem haberine göre İngiltere, Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin de olduğu sivillere yönelik gözaltıları ve ordunun yönetime el koymasını kınadı.

İngiltere, Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin de olduğu sivillere yönelik gözaltıları ve ordunun yönetime el koymasını kınadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Myanmar'da halkın oylarına saygı duyulması ve sivil liderlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Johnson paylaşımında, "Myanmar'daki darbeyi ve Aung San Suu Çii'nin de yer aldığı sivillere yönelik hukuksuz gözaltıları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusu yönetime el koydu

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ülke yönetimine bir yıllığına el koyduğunu duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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