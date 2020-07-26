Son Dakika: İngiltere, İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı Son dakika haberi... İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere, ikinci dalga uyarılarılarının arttığı İspanya'dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkardığını açıkladı.İspanya'da vaka sayısı 319 bin 501'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA