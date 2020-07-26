Son Dakika: İngiltere, İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İngiltere, İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

Son dakika haberi... İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

Son Dakika: İngiltere, İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
26.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:36

İngiltere, İspanya'yı artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle seyahat için 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere, ikinci dalga uyarılarılarının arttığı İspanya'dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek 'güvenli ülkeler' listesinden de çıkardığını açıkladı.İspanya'da vaka sayısı 319 bin 501'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Spor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı
Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Fatih Sultan İlhan Cihaner Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Selçuk Yöntem Merve Boluğur Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: İngiltere, İspanya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 14:49:12. #1.15#
title