Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri...
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Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri...

Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 'siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri' ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirmek üzere Rus Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırdı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirmek üzere Rus Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırdı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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