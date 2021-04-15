Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri...

Son dakika haberi... İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirmek üzere Rus Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırdı.