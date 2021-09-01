Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "İngiltere istihbaratı Kabil'in bu yıl düşmesini beklemiyordu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "İngiltere istihbaratı Kabil'in bu yıl düşmesini beklemiyordu"

Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: 'İngiltere istihbaratı Kabil'in bu yıl düşmesini beklemiyordu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban'ın Afganistan yönetimini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ele geçirdiğini ve başkent Kabil'in bu yıl düşmesinin beklenmediğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban'ın Afganistan yönetimini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ele geçirdiğini ve başkent Kabil'in bu yıl düşmesinin beklenmediğini ifade etti.

Afganistan'daki krizi görüşmek üzere İngiltere Parlamentosunun Dışişleri Komisyonu acil toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere istihbaratının Afganistan hükümetinin bu yıl düşmesini beklemediğini belirtti.

Milletvekillerinden oluşan komite toplantısında açıklamada bulunan Raab, "Yaptığımız temel değerlendirme, Ağustos ayının sonuna kadar askeri birliklerin geri çekilmesi ile istikrarlı bir bozulma görüleceği ve Kabil'in bu yıl düşmesinin olası olmadığı yönündeydi" dedi.

Raab, Taliban'ın Afganistan kontrolünü ele geçirme niyetinin açık olmasına rağmen, Batı'nın Taliban'ın kapasitesini yanlış değerlendirdiğini belirterek, yaşananlardan "çıkarılması gereken dersler" olduğunu söyledi. Raab, bunun hükümetin acil durum planlaması yapmadığı veya diğer önerileri test etmediği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Raab, İngiltere istihbarat servisinin, batılı ülkelerin askerlerinin bölgeden çekilmesinden aylar sonra, Taliban'ın Afganistan üzerindeki kontrolünü pekiştireceği yönünde değerlendirmede bulunduğunu açıkladı.

Raab bölgeyi ziyaret edecek

Raab, krizi görüşmek üzere Pakistan'da dahil olmak üzere bölgeye seyahat edeceğini aktardı. Bu günlerin Taliban ile ilişki kurmanın ilk günleri olduğunu belirten Raab, Taliban'ın tanınması için yardım görevlilerine güvenli bir ortam sağlama gibi testleri geçmesi gerektiğini açıkladı. Raab, İngiltere'ye gelmeye uygun yüzlerce kişinin Afganistan'da kaldığını söylerken, tam sayıdan emin olamadığını belirtti.

"İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi ve Afganistan'dan ayrılmak için yardım isteyen insanlardan gelen binlerce çağrıyı yanıtlamadığı iddia edilen Raab, Girit'te tatil yapması nedeniyle görevinden istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. Raab, mart ile ağustos ayları arasında Afganistan'ın gündemde olduğu 40'tan fazla toplantı yaptığını aktardı. Tatile hangi tarihte gittiğini söylemeyi reddeden Raab, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Demet Şener Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Umut Meraş Ünal Karaman Samet Aybaba Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "İngiltere istihbaratı Kabil'in bu yıl düşmesini beklemiyordu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 23:14:09. #1.15#

title