Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Filistin'de

Son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın karşılaması İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinden detaylar RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentini ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'i başkanlık ofisinde...