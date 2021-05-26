Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Filistin'de
Son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın karşılaması İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinden detaylar RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentini ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'i başkanlık ofisinde...
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın karşılaması
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinden detaylar RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentini ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'i başkanlık ofisinde kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra