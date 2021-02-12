Son dakika! İngiltere'den G-7 ülkelerine ekonomik karar verme süreçlerinde çevresel öncelikleri dikkate alma çağrısı
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Son dakika! İngiltere'den G-7 ülkelerine ekonomik karar verme süreçlerinde çevresel öncelikleri dikkate alma çağrısı

12.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:30
Son dakika! İngiltere'den G-7 ülkelerine ekonomik karar verme süreçlerinde çevresel öncelikleri dikkate alma çağrısı

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, G-7 ülkelerindeki mevkidaşlarına 2021 yılında finansal ve ekonomik karar verme süreçlerinde iklim ve çevresel öncelikleri değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, G-7 ülkelerindeki mevkidaşlarına 2021 yılında finansal ve ekonomik karar verme süreçlerinde iklim ve çevresel öncelikleri değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Hazinesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sunak ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başkanlığında G-7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları çevrim içi toplandı.

Toplantıda G-7 ülkelerinin 2021 yılında kırılgan ekonomilere verilecek desteğin şekillendirilmesindeki öneminin altını çizen Sunak, gerçek anlamda yeşil bir ekonominin oluşturulması için verilecek kararlarda iklim ve çevresel önceliklerin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Sunak, sıfır karbon salımı hedefine ulaşılabilmesi için ülkelerin birlikte çalışmasının önemini de vurguladı.

Toplantının ardından ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Joe Biden yönetiminin küresel sorunların çözümünde uluslararası ilişkilerini derinleştirmeye ve ittifaklarını güçlendirmeye yüksek öncelik verdiğini söyledi.

Yellen, ekonomik toparlanmanın güçlenmesi ve devam ettirilebilmesi için mali desteklerin sürdürülmesinin öneminin de altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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