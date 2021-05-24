Son dakika! İngiltere'de yeni elektrikli araç şarj noktaları için 300 milyon sterlinlik yatırım kararı alındı

Son dakika ekonomi haberine göre İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktası kurulması için 300 milyon sterlinlik yatırım kararı alındığını duyurdu.

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktası kurulması için 300 milyon sterlinlik yatırım kararı alındığını duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığı belirtildi.

Karbon emisyonunun azaltılması ve elektrikli araçların kullanımının artırılması amacıyla ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktasının kurulacağı bildirilen açıklamada, bunun için 300 milyon sterlinlik ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sürücüler benzin ve dizelle çalışan araçlardan elektrikli araçlara geçiş yaparken, İngiltere'de yeni elektrik talebinin desteklenebilmesi için kablo ve diğer altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran