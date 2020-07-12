Son Dakika: İngiltere'de Yemen'e saldırılar ve Suudi Arabistan'a silah satışı protesto edildi Bir son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin gösteri öncesi binadaki bayrağı indirdiği görüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin gösteri öncesi binadaki bayrağı indirdiği görüldü. Kaynak: AA