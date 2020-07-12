Son Dakika: İngiltere'de Yemen'e saldırılar ve Suudi Arabistan'a silah satışı protesto edildi
Bir son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin gösteri öncesi binadaki bayrağı indirdiği görüldü.
12.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:48
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin gösteri öncesi binadaki bayrağı indirdiği görüldü.
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Kaynak: AA