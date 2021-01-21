Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgın nedeniyle borçlandı
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Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgın nedeniyle borçlandı

21.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:00
Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgın nedeniyle borçlandı

Son dakika haberi: İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı.

İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgın nedeniyle borçlanma yoluna gitti. Ülkede, 1.000 sterlinin üzerinde borçlananların nüfusa oranı Haziran 2020'ye kadar yüzde 35'ten yüzde 45'e yükseldi.

ONS açıklamasında, salgının oluşturduğu koşullar nedeniyle serbest meslek sahiplerinin daha çok borçlanmak zorunda kaldığı belirtildi.

İstihdam piyasasında salgının etkilerinin en çok düşük gelirli gençler arasında hissedildiği kaydedilen açıklamada, 30 yaşın altında ve yıllık geliri 10 bin sterlinin altında bulunanların çalıştıkları şirketler tarafından ağırlıklı olarak açığa alınarak hükümetin maaş destek programından faydalandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, salgın döneminde İngiltere'de en yüksek gelir grubunda olanların yüzde 52'sinin maaşlarını tam almaya devam ettiği, en düşük gelir grubunda ise maaşını tam alanların sadece yüzde 28 seviyesinde olduğu bildirildi.

"En çok düşük gelirli gençler ve çocukları kendilerine bağımlı aileler etkilendi"

ONS Analisti Gueorguie Vassilev, konuya ilişkin değerlendirmesinde, salgının ekonomik anlamda ilk aylarda çok insanı etkilediğini belirterek, "İnsanlar ya hükümetin maaş destek programından faydalanmak durumunda kaldı ya da çalışma saatleri düşürüldü." ifadesini kullandı.

Vassilev, İngiltere'de hanehalkları arasında gelir farkının büyümeye devam ettiğini aktararak, halkın salgın döneminde ayakta kalabilmek için daha çok tasarruflarından kullanmaya ya da borçlanmaya gitmek zorunda kaldığını kaydetti.

Vassilev, "Süreçten en çok düşük gelirli gençler ve çocukları kendilerine bağımlı halde olan aileler etkilendi." ifadesini kullandı.

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9,9 milyon kişi hükümetin maaş destek programından yararlanıyor. Bu kapsamda, salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olan çalışanlara maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. Söz konusu desteğin bu yılın nisan ayı sonunda bitmesiyle işten çıkarmaların artması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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