Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk "güvenli olmayan" yerlerde yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk "güvenli olmayan" yerlerde yaşıyor

19.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:05
Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de bakıma muhtaç yaklaşık 10 bin çocuğun karavan, çadır ve gemiler gibi güvenli olmayan ve düzensiz barınma yerlerinde kaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de bakıma muhtaç yaklaşık 10 bin çocuğun karavan, çadır ve gemiler gibi güvenli olmayan ve düzensiz barınma yerlerinde kaldığı ortaya çıktı.

İngiliz Sky News'te yer alan haberde, "Bilgi Edinme Yasası" kapsamında elde edilen verilere göre, yerel yönetimlerin savunmasız çocuklar için "kontrolsüz ve düzensiz" barınma yerleri kullandığı belirtildi.

Haberde, düzensiz ve güvenli olmayan barınaklara yerleştirilen çocukların sayısının Ocak 2019-Aralık 2020 arasında 9 bin 900'e ulaştığı, bunlardan bir kısmının çadır, karavan, pansiyon ve kanallarda bulunan yük mavnalarında (gemi) diğer kısmının da düzensiz evlerde yaşadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Ashleigh ismindeki çocuk, koruyucu aile yanında kalma süresi sona erdikten sonra destek görevlileriyle kaldığı bir otel odasına yerleştirildiğini, sonrasında daha önce hiç tanımadığı bir ailenin yanına gönderildiğini anlattı.

Asleigh, aile yanında barındıktan sonra bir karavan sitesine götürüldüğünü, kendisine karavanın dışında yaşayacak başka bir yerinin olmadığının söylendiğini ve bu durumdan çok korktuğunu ifade etti.

Karavanda kaldığı dönemde komşularının ona devamlı içki getirdiğini aktaran Asleigh, reşit olmamasına rağmen bakım görevlilerinin de bu duruma izin verdiğini belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Prens Harry Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Nihat Özdemir Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İngiltere'de yaklaşık 10 bin bakıma muhtaç çocuk "güvenli olmayan" yerlerde yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:08:27. #1.15#
title