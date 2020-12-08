Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 616 ölüm

Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 616 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 616 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 750 bin 241'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 282 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 616 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 750 bin 241, toplam can kaybı ise 62 bin 33 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı