Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm
01.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86, toplam can kaybı ise 59 bin 51 olarak duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı