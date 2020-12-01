Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm
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Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm

01.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:25
Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86, toplam can kaybı ise 59 bin 51 olarak duyuruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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