Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 516 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 516 ölüm

10.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:39
Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 516 ölüm

Son dakika dünya haberi... İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 783, toplam can kaybı ise 63 bin 82 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 516 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 20:41:25. #1.15#
title