Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 516 ölüm

Son dakika dünya haberi... İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 783, toplam can kaybı ise 63 bin 82 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı