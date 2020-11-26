Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 498 ölüm
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Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 498 ölüm

26.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:09
Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 498 ölüm

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 555 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 498 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 555 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 498 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 562'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 555 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 498 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 562, toplam can kaybı ise 57 bin 31 olarak duyuruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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