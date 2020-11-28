Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 479 ölüm

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 172'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 172, toplam can kaybı ise 58 bin 30 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı