Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 479 ölüm
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Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 479 ölüm

28.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:33
Son Dakika | İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 479 ölüm

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 172'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 871 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 479 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 172, toplam can kaybı ise 58 bin 30 olarak duyuruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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