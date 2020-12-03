Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm
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Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm

03.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:16
Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm

Son dakika haberi: İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 879 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 879 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 134'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 879 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 134, toplam can kaybı ise 60 bin 113 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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