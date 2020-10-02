Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 66 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya, toplam can kaybı ise 42 bin 268'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı