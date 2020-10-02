Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakası

02.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:17
Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 968 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 66 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 146'ya, toplam can kaybı ise 42 bin 268'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HESAP UZMANI: Bize göre çok iyi gidiyorlar. En son ifşa olan rakama göre 29. 000 üzeriydik. Tabi bizim gibi hesaplasalar 300-400 falan çıkarlar. Bakın ne güzel biz hep 1500 falan çıkıyoruz. Ve bu rakamlara göre de insanların sağlığını doğrudan etkileyecek kararlar alıyoruz. İngilizler işi bilmiyorlar.
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