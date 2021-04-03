Son Dakika | İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü
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Son Dakika | İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son Dakika | İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü

Son dakika haberi: İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi.

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

Şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı ve aşının faydalarının herhangi bir riskten ağır basmaya devam ettiği belirtildi.

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklandı.

Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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