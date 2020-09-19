Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 önlemleri karşıtı grup polisle karşı karşıya geldi Son dakika haberleri: İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun üyeleri, yasağa rağmen başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bir araya geldi.

İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun üyeleri, yasağa rağmen başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olması rağmen yapılan gösteride polisler ile grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA