Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

18.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:05
Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 125 bin 926'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 125 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 303 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 882'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 926'ya yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 25 milyon 735 bin 472'ye ulaştı, 1 milyon 879 bin 54 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 7 bin 218 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 968'i yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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