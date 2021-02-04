Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı
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Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı

04.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:17
Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için tutuklandığı bildirildi.

İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için tutuklandığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, 73 yaşındaki Piers Corbyn'in "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle tutuklandığı belirtildi.

Piers Corbyn, tutuklanmasına sebep olan el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirdi. Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı hareketlere öncülük eden Piers Corbyn hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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