Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)
05.11.2020 04:15 | Son Güncelleme: 05.11.2020 04:23
Gelen son dakika haberlerine göre Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Sokaklardaki insanlar Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.
Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi
Polisin uyarıları
Sokaklardaki insanlar
Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar