Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Sokaklardaki insanlar Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.