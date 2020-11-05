Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)
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Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)

05.11.2020 04:15 | Son Güncelleme: 05.11.2020 04:23

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Sokaklardaki insanlar Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi

Polisin uyarıları

Sokaklardaki insanlar

Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti.

Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)
Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)
Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)
Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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