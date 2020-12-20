Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı
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Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

20.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:43
Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride 27 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride 27 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir grup koronavirüse karşı alınan önlemleri protesto etmek için Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi. Grup daha sonra Trafalgar Meydanı'na ulaştı. Polis ile protestocular arasında arbede yaşandığı ve 27 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca protestocular toplanmadan önce polisin, insanları kalabalık toplanmalardan kaçınmaya çağrıda bulunan bir bildiri yayımladı. Protestonun, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, koronavirüsün 'hızlı' yayılmasını engellemek için yeni katı tedbirleri açıklamasının ardından gerçekleşti.Protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbade yaşandı. 

ÜLKEDE VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti. 


Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı
Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı
Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı
Son dakika haberleri... İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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