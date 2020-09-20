Son dakika! İngiltere'de karantina kurallarını ihlal edenlere ağır para cezası
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Son dakika! İngiltere'de karantina kurallarını ihlal edenlere ağır para cezası

Son dakika dünya haberine göre İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina kurallarını ihlal eden kişilere 10 bin sterline (yaklaşık 98 bin TL) kadar para cezası verileceği ifade edildi.

Son dakika! İngiltere'de karantina kurallarını ihlal edenlere ağır para cezası
20.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:02
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina kurallarını ihlal eden kişilere 10 bin sterline (yaklaşık 98 bin TL) kadar para cezası verileceği ifade edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bir çok ülke salgının başladığı ana geri dönerken, İngiltere'de de tedbirlere sıkı önlem geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına karşı bizi yeni önlem alınacağını açıkladı. "Kuralları ihlal eden kişiler önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" diyen Johnson, " Karantina kurallarını hiçe sayanlara bin-10 bin sterlinden başlayan para cezası uygulanacak. Çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

YENİ UYGULAMA 28 EYLÜL'DE 

Her hafta yeni koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Johnson önlemlerin, virüsün yayılmasını kontrol etmek ve risk grubundaki kişileri enfekte olmaktan korumak için gerekli olduğunu söyledi. Yeni düzenlemelerin,  28 Eylül'de İngiltere genelinde yürürlüğe gireceği, ancak bakanların, yeni düzenlemelerin Birleşik Krallık çapında genişletilmesi konusunda fifkir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.


- İngiltere

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Kaynak: DHA

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