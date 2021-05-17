Son dakika! İngiltere'de hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını isteyenler bir günde 315 binden fazla imza topladı

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasının talep edildiği dilekçeye atılan imza sayısı 315 bini geçti.

İngiltere'de hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasının talep edildiği dilekçeye atılan imza sayısı 315 bini geçti.

İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde yer alan metinde, hükümetin başta silah olmak üzere İsrail'le tüm ticareti sonlandırması istendi.

Filistinlilere yönelik orantısız muamele ve uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşim yerlerinin, medeni dünyaya hakaret olduğu ifade edilen dilekçeye atılan imza sayısı, bir günde 315 bini geçti.

Dilekçeye "https://petition.parliament.uk/petitions/585314" adresinden ulaşılabiliyor.

İngiltere'de 10 bin imzayı bulan dilekçelere hükümetin yanıt vermesi gerekiyor. İmza sayısı 100 bini geçtiğinde de dilekçenin parlamentoda tartışılması zarureti bulunuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen