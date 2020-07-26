Son Dakika: İngiltere'de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapis
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Son Dakika: İngiltere'de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapis

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapisİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir kebapçıya elinde bıçakla giren Matthew Hawkins (19) restoran sahibine, 'Bana bedava cips verin' diye bağırdı.

26.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:41

İngiltere'de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapis

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir kebapçıya elinde bıçakla giren Matthew Hawkins (19) restoran sahibine, 'Bana bedava cips verin' diye bağırdı. Restoran sahibi Hawkins'i içeride kilitleyerek polise ihbar etti. Mahkemeye çıkarılan Hawkins'e Genç Suçlu Kurumu'nda 3 yıl hapis cezası verildi.

Olay, İngiltere'nin Swansea kentinde bir kebapçıda meydana geldi. Restorana giren Hawkins elinde tuttuğu bıçakla restoran sahibini tehdit etti. Değeri yaklaşık 1.60 sterlin (yaklaşık 15 TL) olan cipslerden istediğini ve parasını ödemeyeceğini ifade eden Hawkins, 'Bedava cips istiyorum' diye bağırdı. Restoran sahibinin, 'neden bedava' sorusuna ise 'Çünkü öyle istiyorum. Bıçağım var' ifadelerini kullandı.

RESTORAN SAHİBİ İÇERİYE KİTLEDİ, POLİSİ ARADI

Restoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins'i dükkanın içerisine kilitleyerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Hawkins'i restoranın içerisinde ön kapının camına vurarak, 'Cipsimi verin' diye bağırırken buldu. Polis tarafından gözaltına alınan Hawkins, mahkemeye çıkarıldı. Hawkins'in avukatı, 'Öğrenme zorlukları çeken birisi. Yaptıklarının sonuçlarını anlamakta güçlük çekiyor' dedi. Hakim ise Hawkins'e İngiltere'de çocuk hapishanesi olarak bilinen Genç Suçlu Kurumu'nda 3 yıl hapis cezası verdi.

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Son Dakika: İngiltere'de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapis

Kaynak: DHA

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