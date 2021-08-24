İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi
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İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de çevreci grup "Extinction Rebellion"ın gösterisine polis müdahale etti.

İngiltere'de çevreci grup "Extinction Rebellion"ın gösterisine polis müdahale etti.

Başkent Londra'da Cambridge Circus Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici ellerinde "İklim krizine hayır", "Sistem değişiyor, iklim krizi değişmiyor", "Yaşam için isyan" yazılı pankartlar taşıyarak dans etti.

Ana yolda oturma eylemi yapan çok sayıda gösterici ise trafik akışını durdurdu.

Ellerini yapıştırıcıyla asfalta yapıştırarak oturan bazı göstericileri ikaz eden polis memurları, uyarılarını dikkate almayan göstericilere daha sonra müdahalede bulundu.

Her yaş grubundan çok sayıda eylemci gösteri sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

Dün başlayan ve iki hafta boyunca eylemlerine devam edecek olan çevreci grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde de yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi
İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi
İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi
İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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