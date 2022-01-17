Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... BBC'den genel görüntüler LONDRA - İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, BBC için televizyon kullanan her evden alınan lisans ücretinin son erdirilmesi ve BBC'ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalışıyor.
BBC'den genel görüntüler
LONDRA - İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, BBC için televizyon kullanan her evden alınan lisans ücretinin son erdirilmesi ve BBC'ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalışıyor.