Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor

Son dakika haberleri... BBC'den genel görüntüler LONDRA - İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, BBC için televizyon kullanan her evden alınan lisans ücretinin son erdirilmesi ve BBC'ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalışıyor.