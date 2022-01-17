Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor - Haberler
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Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BBC'den genel görüntüler LONDRA - İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, BBC için televizyon kullanan her evden alınan lisans ücretinin son erdirilmesi ve BBC'ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalışıyor.

BBC'den genel görüntüler

LONDRA - İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, hükümet, BBC için televizyon kullanan her evden alınan lisans ücretinin son erdirilmesi ve BBC'ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalışıyor.

Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor

Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor

Son dakika! İngiltere'de BBC'ye hükümet desteğinin kesileceği yönündeki iddialar tartışılıyor

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

Hükümet, Lisans, Kamu, Güncel, Haber

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