Son dakika... İngiltere'de BBC personeli sosyal mesafe ölçer cihazı takacak

İngiltere ulusal yayın organı BBC, ülkede artan koronavirüs vakalarına ilişkin aldığı kararda, personelin sosyal mesafe ölçer cihazı takacağını açıkladı.

İngiliz ulusal medya yayın organı BBC ülkede artan koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler aldı.BBC, personelin birbirinden iki metre uzakta kalmalarını sağlayacak uyarı sensörlü cihaz uygulamasına geçileceği açıklandı. Alınan kararı çalışanlarına e-mail üzerinden bildiren BBC yönetimi "Kurum içinde iki metreden daha az mesafede olmanız durumunda uyarı sensörlü cihazlar sizleri uyararak, yardımcı olacaktır" ifadesi kullanıldı. Tedbirler kapsamında, haftada dört veya daha fazla gün ofiste olanlar için haftada iki kez yapılacak olan yatay temas koronavirüs testlerine tabi tutulacağı kaydedildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 618 COVID-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a yükseldi. 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıktı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı