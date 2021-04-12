Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johson ve ana muhalefet lideri Starmer, Müslümanların ramazanını kutladı
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Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johson ve ana muhalefet lideri Starmer, Müslümanların ramazanını kutladı

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johson ve ana muhalefet lideri Starmer, Müslümanların ramazanını kutladı

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Müslümanların ramazanını kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene de ramazanın farklı olacağına dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Müslümanların ramazanını kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene de ramazanın farklı olacağına dikkati çekti.

Başbakan Johson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'ın en kutsal ayı olan ramazanın kutladığını ifade ederek, "Ne yazık ki bu yıl da ramazanda güvende kalmak için kurallara uymak gerekiyor. Yine de oruç, dua ve sadaka ayının tüm Müslümanlara çok fazla huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"Müslüman doktor ve hemşireler başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attı"

İşçi Partisi lideri Starmer de yayınladığı video mesajında, ramazanın bir namaz, oruç ve tefekkür dönemi olduğunu kaydederek, "Ama geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da kesinlikle farklı olacak. Devam eden salgın, cemaatlerin ve ailelerin her zamankinin aksine bir araya gelemeyeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bunun kendilerini, Müslüman doktor ve hemşirelerin başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları büyük katkıyı kutlamaktan alıkoymayacağını vurgulayan Starmer, camilerin Kovid-19 aşısı kampanyalarına verdiği destek ve Müslümanların gıda bankaları aracılığıyla ihtiyacı olanlara yaptıkları yardımlara da dikkati çekti.

Starmer, bunların sadece bu ayın özünü değil, aynı zamanda İslam'ın değerlerini de yansıttığını kaydederek, İşçi Partisi adına Müslümanların ramazanını kutladığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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