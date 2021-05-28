Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson resmi konutunun tadilatının finansmanı konusunda aklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson resmi konutunun tadilatının finansmanı konusunda aklandı

Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson resmi konutunun tadilatının finansmanı konusunda aklandı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, resmi konutunun tadilatının nasıl finanse edileceği konusunda titiz davranmayarak düşüncesizlik yaptığı ancak herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, resmi konutunun tadilatının nasıl finanse edileceği konusunda titiz davranmayarak düşüncesizlik yaptığı ancak herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.

Lordlar Kamarası Üyesi Christopher Geidt, dairenin tadilat bedelinin bir Muhafazakar Parti bağışçısı tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda, "Başbakan, benim görüşüme göre düşüncesizce, Downing Sokak 11 No'lu apartman dairesinin tadilatına, nasıl finanse edileceğini daha titiz bir şekilde araştırmadan izin verdi." denildi.

Bir Muhafazakar Parti bağışçısının maliyetin bir kısmını karşıladığı kaydedilen raporda, ancak Johnson'ın bundan haberi olmadığı ve herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.

Tadilat tartışması

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edilmişti.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürmüştü. Tartışmalar üzerine Geidt, bağımsız bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şevval Şahin Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson resmi konutunun tadilatının finansmanı konusunda aklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:10:07. #1.15#

title