İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski danışmanı Cummings mesaj sızdırma iddialarını yalanladı
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski danışmanı Cummings mesaj sızdırma iddialarını yalanladı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski danışmanı Cummings mesaj sızdırma iddialarını yalanladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Baş Danışmanı Dominic Cummings, Başbakan Johnson ile iş adamı James Dyson arasındaki mesajları sızdırdığı iddialarını yalanladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Baş Danışmanı Dominic Cummings, Başbakan Johnson ile iş adamı James Dyson arasındaki mesajları sızdırdığı iddialarını yalanladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir kaynağın yaptığı açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın eski Baş Danışmanı Dominic Cummings'in, Johnson'ın yazışmalarını sızdırdığı iddia edildi. Johnson'ın iş adamı James Dyson ve Suudi Arabistan Prensi ile yazışmalarını sızdırdığı iddialarını reddeden Cummings, Johnson'ın "dürüstlüğünün" sorgulanmasına yönelik tartışma başlattı. Geçtiğimiz sene Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Baş Danışmanlık görevinden ayrılan Cummings hakkındaki iddiaları yalanlayarak, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'ndeki (Downing Street) dairesini inşa etmek için bağışçılara "gizlice ödeme" yaptırmayı planladığını öne sürdü. Cummings ayrıca, geçtiğimiz sene hükümetin ikinci Covid-19 kısıtlamaları hakkındaki mesajların sızdırılması ile bir bağlantısı olmadığını da belirtti.

Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın mesajlarını kimin sızdırdığına dair bir soruşturma başlatırken Johnson yaptığı bir açıklamada, "İnsanların, açıkçası, kimin kime neyi sızdırdığı konusuyla ilgilendiklerini sanmıyorum" dedi.

İngiliz basınına sızdırılan mesajlara göre, Covid-19 tedavisi için gerekli olan solunum cihazlarının daha fazla sağlanması konusunda Başbakan Johnson'ın James Dyson'ın vergilerden muaf olmasına yönelik anlaşmaya vardıkları belirtildi. Sızdırılan mesajlar arasında ayrıca Başbakan Johnson'ın Suudi Prensi'nin İngiltere'de bir Futbol kulübünü satın almak istemesiyle ilgili mesajları da yer aldı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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