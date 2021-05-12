Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz
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Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin'e itidal çağrısında bulundu. Johnson, "İsrail ve Filistinlileri uçurumun eşiğinden geri çekilmeye ve her iki tarafa da itidal göstermeye çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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