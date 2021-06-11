Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi

Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, 'diz çökme' eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sırasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sırasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.

Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın diz çöken oyuncuları destekleyip desteklemediğine yönelik bir soru üzerine, "Evet. Başbakan, tüm insanların barışçıl protesto ve adaletsizlikler karşısında duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor." dedi.

Sözcü, Johnson'ın oyuncuların yuhalamasını değil, desteklemesini istediğini söylerken, Başbakan'ın oyuncuları yuhalayanları kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Başbakan'ın daha önce herkesin milli takımın arkasında olmasını istediğini" söylemekle yetindi.

İktidar partisi milletvekilleri tepkili

Hazırlık maçları öncesinde bazı oyuncuların diz çökmesi, bazı taraftarlar ile iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Gillian Keegan, eylemi "bölücü" olarak nitelendirirken, Muhafazakar Parti'den Lee Anderson, oyuncuların protestoları nedeniyle İngiltere'nin Euro 2020'deki maçlarını izlemeyeceğini söylemişti.

Muhafazakar Parti'den diğer bir milletvekili olan Brendan Clarke-Smith de, taraftarların "vaaz verilmesinden ve aşağılanmaktan bıktığını" ve sadece "ahlak dersi verilmeyen" bir oyun görmek istediklerini savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından eski başbakan Gordon Brown, Johnson'ı "ortaya çıkıp İngiltere futbol takımını ve yaptıklarını açıkça desteklemeye" çağırmıştı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, oyuncuların protestoya devam edeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:59:31. #1.15#

title