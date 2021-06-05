İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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