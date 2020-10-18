Son dakika! İngiliz sanatçılar, koronavirüs önlemlerini şarkı söyleyerek protesto etti

Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde toplanan bir grup genç İngiliz şarkıcı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla zor duruma düşen sektörlerine destek vermediği için hükümeti protesto etti.