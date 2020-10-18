Son dakika! İngiliz sanatçılar, koronavirüs önlemlerini şarkı söyleyerek protesto etti
18.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:15
Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde toplanan bir grup genç İngiliz şarkıcı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla zor duruma düşen sektörlerine destek vermediği için hükümeti protesto etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde toplanan bir grup genç İngiliz şarkıcı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla zor duruma düşen sektörlerine destek vermediği için hükümeti protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Tayfun Salcı